Внешняя торговля Поднебесной выросла на 19,8%

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09.06.2017 08:00

Пекин, 9 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-мая 2017 г., внешнеторговый оборот Китая составил 10,76 трлн юаней ($1,58 трлн). Это на 19,8% больше, чем за январь-май 2016 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.

За пять месяцев текущего года экспорт страны достиг 5,88 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт составил 4,88 трлн юаней, подскочив на 26,5%.



Страны Европейского Союза остаются на первом месте среди крупных торговых партнеров Поднебесной. Торговый оборот с ЕС достиг 1,6 трлн юаней. Он вырос на 16,1% относительно аналогичного показателя прошлого года. На долю Европы пришлось 14,8% от общего объема внешней торговли КНР.



Вторым по величине торговым партнером Китая являются США, третьими – страны АСЕАН и Япония.



Только за май 2017 г. внешняя торговля Поднебесной составила 2,35 трлн юаней. Данный показатель увеличился на 18,3% относительно уровня мая 2016 г. Майский экспорт страны достиг 1,32 трлн юаней с приростом на 15,5%, а импорт – 1,03 трлн юаней с увеличением на 22,1% в годовом сопоставлении.



Активное сальдо внешней торговли Китая за пятый месяц текущего года выросло до 281,6 млрд юаней. В апреле аналогичный показатель достигал 262,3 млрд юаней.