Китай занял второе место среди мировых инвесторов

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09.06.2017 10:00

Пекин, 9 июня /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. глобальные прямые иностранные инвестиции снизились. Тем не менее, Китай нарастил капиталовложения в экономики других стран. Страна вышла на второе место среди инвесторов мира по объему инвестиций в зарубежные активы, сообщили представители Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В целом объем мировых инвестиций достиг $1,75 трлн. Это на 2% меньше, чем в 2015 г. В прошлом году крупнейшим инвестором в мире стали США. Американские капиталовложения в экономику других стран несколько снизились и составили $299 млрд.



По итогам 2016 г., инвестиции КНР в экономику других государств достигли $183 млрд. Они выросли на 44% в годовом сопоставлении. За Поднебесной следуют Нидерланды и Япония.



При этом Китай привлек зарубежные капиталовложения в объеме $134 млрд, заняв по этому показателю третье место после США и Великобритании.



Как ожидается, в 2017 г. прямые иностранные инвестиции в мире достигнут $1,8 трлн, увеличившись на 5% относительно уровня 2016 г. При этом главными инвесторами и получателями капиталовложений станут США, Китай, Индия.



Максимального значения мировые инвестиции достигали в 2007 г. – $1,9 трлн.