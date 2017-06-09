Торговля между КНР и Россией поднялась на 26,1%

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09.06.2017 12:00

Пекин, 9 июня /ChinaPRO.ru/ – За январь-май 2017 г. объем торговли между Китаем и Россией превысил $32,39 млрд. Это на 26,1% больше, чем за январь-май 2016 г., сообщили в Главном таможенном управлении КНР.

За пять месяцев текущего года экспорт китайских товаров в Россию вырос составил $15,41 млрд, увеличившись на 22%, а импорт российских товаров в Китай составил $16,97 млрд с приростом на 30%.



Только лишь за май 2017 г. объем торговли между двум странами превысил $7,66 млрд. В частности, экспорт – $3,76 млрд, а импорт – $3,89 млрд.



В 2016 г. Китай и Россия наторговали на $69,53 млрд. Это на 2,2% больше, чем годом ранее. Среди десяти крупнейших торговых партнеров Китая у России наблюдался наибольший рост торгового оборота с КНР. При этом Поднебесная остается крупнейшим торговым партнером Российской Федерации.



Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., внешнеторговый оборот Китая составил 10,76 трлн юаней ($1,58 трлн). Это на 19,8% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года экспорт страны достиг 5,88 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт составил 4,88 трлн юаней, подскочив на 26,5%.



Страны Европейского Союза остаются на первом месте среди крупных торговых партнеров Поднебесной. Торговый оборот с ЕС достиг 1,6 трлн юаней. Он вырос на 16,1% относительно аналогичного показателя прошлого года. На долю Европы пришлось 14,8% от общего объема внешней торговли КНР.