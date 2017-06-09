Власти Пекина утвердили создание частного банка

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09.06.2017 15:00

Пекин, 9 июня /ChinaPRO.ru/ – Пекинский комитет по контролю и управлению банковской отраслью утвердил создание первого в китайской столице частного банка "Чжунгуаньцунь". Он станет 13-м по счету неправительственным банком в Китае.

Уставной капитал банка "Чжунгуаньцунь" составит 4 млрд юаней ($589 млн). Учреждение будет создано 11 листинговыми компаниями, в основном – научно-техническими инновационными предприятиями. Они являются резидентами государственной показательной зоны самостоятельных инноваций "Чжунгуаньцунь", расположенной в Пекине. В частности, компания Yonyou Network Technology Co. получит в собственность 29,8% акций будущего банка, а компания "Бишуйюань" – 27%.



Банк предназначен для того, чтобы предоставлять финансовую поддержку и услуги малым предприятиям научно-технического типа.



Ранее сообщалось, что к концу апреля 2017 г. объем внутренних активов китайских банков составил 231,95 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в конце апреля 2016 г. В конце апреля текущего года активы крупных коммерческих банков КНР составили 83,28 трлн юаней. Они выросли на 9,9% в годовом сопоставлении. Аналогичный показатель для акционерных коммерческих банков увеличилс на 13,5% – до 43,36 трлн юаней, для городских коммерческих банков – на 21,3%, до 29,26 трлн юаней, а для сельских финансово-кредитных учреждений – на 13,7%, до 31,38 трлн юаней.



Суммарные пассивы китайских банков к концу апреля 2017 г. достигли 213,86 трлн юаней, увеличившись на 13,7% относительно уровня апреля прошлого года.