Первый китайский вертолет S-76D передан заказчику

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12.06.2017 06:00

Пекин, 12 июня /ChinaPRO.ru/ – Первый произведенный в Китае вертолет S-76D передан заказчику. Церемония передачи вертолета состоялась в городе Цзиндэчжэнь, на территории провинции Цзянси, на заводе окончательной сборки Авиастроительной корпорации "Чанфэй", входящей в Китайскую корпорацию авиационной промышленности.

Вертолет S-76D является моделью американской компании Sikorsky Aircraft. S-76D – коммерческий всепогодный транспортный вертолет, который вмещает до 12 пассажиров. Его максимальная взлетная масса – 5306 кг, он оснащен двумя турбовальными двигателями PW210S. Машина оборудована комплексной системой бортовой электроники компании Thales и системой активного контроля вибрации.



Вертолет можно использовать для коммерческих перевозок, при операциях в прибрежных водах, в служебных целях, для оказания медицинской помощи и т.д.



Соглашение о совместном проекте по выпуску этой техники в Китае было подписано китайской и американской компаниями в 2013 г. на Тяньцзиньской международной вертолетной выставке.



Корпорация "Чанфэй" освоила производство вертолоетов. До конца 2017 г. запланирована передача еще одной модели заказчику. "Чанфэй" будет выпускать 12 таких вертолетов ежегодно.