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Во Внутренней Монголии началась переработка угля в жидкое топливо
Новости дня

Во Внутренней Монголии началась переработка угля в жидкое топливо

12.06.2017 08:00

Пекин, 12 июня /ChinaPRO.ru/ – В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая началась реализация проекта по переработке угля в жидкое топливо. Линия сжижения угля находится в Джунгарском хошуне города Ордос. Годовая проектная производственная мощность предприятия составляет 2 млн т.



Производственную линию построила частная корпорация "Итай". Общий объем инвестиций в проект превышает 29 млрд юаней ($4,2 млрд).

Предприятие также будет выпускать дизельное топливо, лигроин, сжиженный нефтяной газ и сжиженный природный газ.

По данным Китайской федерации нефтяной и химической промышленности, в 2016 г. в Поднебесной эффективность технологии сжижения угля повысилась на 20,4%. В 2017 г. суммарная производственная мощность предприятий, специализирующихся на выпуске данной продукции, вырастет на 3 млн т.

Как сообщалось, в конце прошлого года крупнейший в мире завод по переработке угля в жидкое топливо был официально введен в эксплуатацию в Нинся. Этот проект реализовало дочернее предприятие государственной корпорации "Шэньхуа". На заводе используются исключительно китайски технологии, оборудование и материалы. Это помогло избавиться от давней монополии зарубежных стран на ключевые технологии сжижения угля. Завод в Нинся способен перерабатывать более 20 млн т угля в 4 млн т нефтяных продуктов в год.

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