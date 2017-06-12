Бензин и дизельное топливо в Китае снова подешевели

Новости дня

12.06.2017 10:00

Пекин, 12 июня /ChinaPRO.ru/ – В Китае цены на бензин снижены на 180 юаней за тонну, а на дизельное топливо – на 175 юаней за тонну. Об этом сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

Корректировка цен на горючее в Поднебесной осуществляется в соответствии с изменением конъюнктуры на международном рынке нефти и действующим в стране механизмом ценообразования.



Это снижение цен на нефтепродукты в Китае с начала 2017 г. стало пятым. Оно обусловлено падением мировых цен на нефть.



Как сообщалось, в конце мая текущего года цены на бензин в КНР выросли на 140 юаней за тонну, а на дизельное топливо – на 135 юаней за тонну.



В целом с начала 2017 г. цены на бензин и дизельное топливо в стране корректировались более десяти раз: пять раз цены снижались, четыре раза повышались и два раза оставались без изменений.



Власти КНР пересматривают стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке.



В декабре 2016 г. в Поднебесной было проведено самое крупное повышение цен на бензин и дизельное топливо за год. Бензин подорожал на 435 юаней, а дизтопливо – на 420 юаней за тонну.