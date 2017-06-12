В мае индекс потребительских цен в КНР вырос на 1,5%

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12.06.2017 12:00

Пекин, 12 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам мая 2017 г., индекс потребительских цен (CPI) в Китае, который является основным показателем инфляции, вырос на 1,5% по сравнению с уровнем мая 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В частности, за пятый месяц текущего года цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольную продукцию снизились на 0,5% в годовом сопоставлении. При этом свежие овощи подешевели на 6,3%, мясная продукция – на 7,8%. Аквапродукция подорожала на 6,9%, зерно – на 1,4%.



По итогам мая 2017 г., цены на медицинские и оздоровительные услуги поднялись на 5,9%. Культурно-развлекательные и образовательные продукты и услуги подорожали на 2,6%, жилье – на 2,5%, транспорт и связь – на 1,1%, одежда – на 1,3%, бытовые товары и услуги – на 1%.



Ранее сообщалось, что по итогам марта 2017 г., индекс потребительских цен в Китае вырос на 0,9% относительно уровня марта 2016 г. В феврале 2017 г. китайский CPI вырос на 0,8% относительно аналогичного показателя февраля 2016 г. Темпы роста индекса держались на уровне 1,7%, а в январе текущего года они достигали 2,5%.



В 2016 г. CPI в Поднебесной вырос на 2% в годовом сопоставлении. В 2015 г. рост составлял 1,4%. Реальный рост потребительских цен в 2016 г. оказался в пределах 3%, целевого показателя, намеченного китайским правительством.