В Китае ожидается богатый урожай летних зерновых

Новости дня

13.06.2017 04:00

Пекин, 13 июня /ChinaPRO.ru/ – В Китае к настоящему времени на 70% выполнен план по сбору пшеницы. При условии отсутствия стихийных бедствий в стране можно ожидать обильный урожай, сообщило Министерство сельского хозяйства КНР.

В 2017 г. в Поднебесной озимой пшеницей засухоустройчивых сортов засеяно 40 млн му (2,7 млн га). Это на 20 млн му больше, чем в 2016 г.



Ранее сообщалось, что урожай зерновых лета 2016 г. в Китае составил 139,26 млн т. Это на 1,62 млн т, или 1,2%, меньше, чем летом 2015 г. В текущем году под посевы летних зерновых было занято 27,632 млн га земли. Это на 7 100 га, или 0,03%, больше, чем годом ранее. Урожайность в расчете на один гектар составила 5039,7 кг зерна. Данный показатель снизился на 60 кг в годовом сопоставлении.



В основном сокращение урожая вызвано непогодой и стихийными бедствиями.



В прошлом году в стране впервые за последние 12 лет в Китае сократился урожай пшеницы. Сбор риса в стране сохранился на уровне предыдущего года, а кукурузы сократился на 10 млн т относительно уровня 2015 г. и составил 215,17 млн т.



К 2020 г. в стране посевные площади под пшеницу составят 360,3 млн му со снижением на 1,8 млн му в годовом сопоставлении. Объем урожая через четыре года увеличится на 1,7 млн т – до 131,91 млн т. Объем потребления пшеницы в Китае к 2020 г. достигнет 126,3 млн т.