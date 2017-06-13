В Пекине испытывают поезда на магнитной подушке

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13.06.2017 06:00

Пекин, 13 июня /ChinaPRO.ru/ – В китайской столице проходят испытания первой в городе линии для поездов на магнитной подушке (маглев) S1. До конца 2017 г. начнутся пробные пассажирские перевозки.

Пекинская линия S1 идет от станции Шимэньин в восточном направлении на станцию Пингоюань, где соединяется с шестой и первой линией метро. Сдача линии в эксплуатацию намечена на этот год.



Примечательно, что в январе 2003 г. первый в Китае поезд на магнитной подушке начал работать в Шанхае.



В начале мая 2017 г. в городе Чанша, на территории центрально-китайской провинции Хубэй, ввели в пробную эксплуатацию средне- и низкоскоростную железную дорогу на магнитной подушке. Проект полностью разработан и осуществлен китайскими специалистами. Инвестиции на эти цели составили 4,29 млрд юаней ($670 млн). Реализация проекта стартовала в мае 2014 г.



Протяженность линии составляет 18,55 км, поезд преодолевает его за 19,5 минуты. Она связывает Южный вокзал города Чанша с аэропортом Хуанхуа.



Напомним, что в 2015 г. Государственный комитет по делам развития и реформ Китая утвердил более 100 проектов по строительству железнодорожного и городского рельсового транспорта в стране. Инвестиции на эти цели превысят 2 трлн юаней ($309,6 млрд).



В 2016 г. китайские власти планируют инвестировать в железнодорожное строительство более 800 млрд юаней ($123 млрд).