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Россия нарастит турпоток в Китай до 4 млн туристов
Новости дня

Россия нарастит турпоток в Китай до 4 млн туристов

13.06.2017 08:00

Пекин, 13 июня /ChinaPRO.ru/ – Российские туроператоры готовы нарастить турпоток в Китай до 4 млн туристов в год. Россия сможет принять аналогичное количество отдыхающих из КНР. Об этом сообщили представители профессионального сообщества туроператоров РФ.



По итогам 2016 г., Россию посетили 1,3 млн китайских граждан в туристических целях. Примерно 1,7 млн россиян за прошлый год побывали в Поднебесной.

В 2004 г. власти КНР запустили "Национальную программу развития красного туризма 2004-2010 гг.". Она охватила более 100 объектов бывшего революционного движения в КНР, которые легли в основу разработки 30 специальных маршрутов.

Китайцев также привлекает российская экзотика времен СССР, музеи Ленина и т. п. Поэтому все больше китайских путешественников стремятся в Казань, Москву, Санкт-Петербург и Ульяновск.

Ранее сообщалось, что власти КНР планируют нарастить объем ежегодных инвестиций в туризм с 1,3 трлн юаней ($188 млрд) в 2016 г. до 2 трлн юаней ($289 млрд) в 2020 г. Для этого, в частности, китайское правительство будет стимулировать развитие информационных технологий в сфере туризма.

В 2016 г. туризм принес Китаю 4,69 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в 2015 г. По данным Всемирной туристической организации, в прошлом году вклад туристической отрасли КНР в китайскую экономику достиг 11%.

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