Экспорт металлопроката из КНР упал на 25,7%

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13.06.2017 10:00

Пекин, 13 июня /ChinaPRO.ru/ – В мае 2017 г. объем экспорта готового металлопроката из КНР составил 6,98 млн т. Относительно уровня апреля текущего года данный показатель вырос на 7,55%, однако по сравнению с маем 2016 г. он упал на 25,9%. Таковы официальные данные.

По итогам января-мая текущего года, Китай отгрузил за рубеж 34,19 млн т готового проката. Это на 25,7% меньше, чем за пять месяце прошлого года.



Объем стального импорта Поднебесной в мае 2017 г. составил 1,11 млн т с приростом на 2,8% к предыдущему месяцу. Импорт железной руды вырос до 91,52 млн т с увеличением на 5,4% в годовом сопоставлении и на 11% к апрелю.



Показатели китайского стального экспорт в мае текущего года выросли на 7,6% в годовом сравнении. Таким образом стальной экспорт вырос до 6,98 млн т.



В тоже самое время стальной импорт КНР в мае 2017 г. вырос на 2,8% и достиг 1,11 млн т.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., производство сырой стали в Китае достигло 201,1 млн т. Это на 4,6% больше, чем за январь-март 2016 г.



Напомним, что в настоящее время китайские власти проводят политику по сокращению избыточных мощностей в сталелитейной промышленности страны. В среднем годовая выплавка стали в КНР достигает 1,2 млрд т. К концу 2016 г. китайское правительство планировало сократить выпуск металла на 45 млн т.



При этом за 2005-2015 гг. сталелитейные предприятия Китая на 70% снизили выбросы загрязняющих газов в атмосферу.