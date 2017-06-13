В Поднебесной выросли продажи экомобилей

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13.06.2017 12:00

Пекин, 13 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам мая 2017 г., в Китае продано 45 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 28,4% больше, чем в мае 2016 г., сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей.

За пятый месяц текущего года в КНР выпущено 51 000 экомобилей. Данный показатель вырос на 38,2% в годовом сопоставлении.



В целом за май 2017 г. в Поднебесной продано 2,1 млн различных автомобилей с приростом на 0,6% к уровню апреля текущего года. Однако относительно уровня мая прошлого года данный показатель снизился на 0,1%.



Общий объем производства автомобилей за пятый месяц 2017 г. составил 2,09 млн единиц с сокращением на 2,4% по сравнению с апрелем и увеличением на 0,7% по сравнению с маем 2016 г.



Ранее сообщалось, в настоящее время по дорогам КНР курсируют более 1 млн экомобилей. На этот показатель приходится примерно 50% от всех экомобилей в мире. На этом фоне в Поднебесной стремительно развивается производство запчастей для электромобилей. С 2010 г. в среднем каждые четыре года энергоемкость аккумуляторов для электромобилей увеличивалась в два раза. При этом их себестоимость сократилась примерно наполовину.