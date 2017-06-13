Замедлились темпы роста финансовых доходов КНР

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13.06.2017 15:00

Пекин, 13 июня /ChinaPRO.ru/ – За май 2017 г. финансовые доходы Китая составили 1,61 трлн юаней ($236,95 млрд). Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило Министерство финансов КНР.

По итогам января-мая текущего года, финансовые доходы Поднебесной достигли 7,72 трлн юаней. Они увеличились на 10% в годовом выражении.



Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2017 г. финансовые доходы Китая превысили 3,14 трлн юаней ($461 млрд). Это на 406,9 млрд юаней, или 14,9%, больше, чем за январь-февраль 2016 г. В частности, финансовые поступления в центральный бюджет Поднебесной составили более 1,52 трлн юаней с приростом на 19,1%, а поступления в местные бюджеты –свыше 1,61 трлн юаней с увеличением на 11,1% в годовом сопоставлении.



Так, поступления от сбора налога на добавленную стоимость выросли на 7,2%, подоходного налога с предприятий – на 17,9%, подоходного налога с физических лиц – на 40,8%, таможенных пошлин – на 37,2%.



Бюджетные расходы КНР за январь-февраль 2017 г. составили 2,48 трлн юаней. Это на 17,4% больше, чем годом ранее. При этом расходы из центрального бюджета достигли 340,3 млрд юаней с увеличением на 8,1%, а из местных бюджетов – более 2,14 трлн юаней с приростом на 19,1%.