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Начала работу автоматизированная линия метро Пекина
Новости дня

Начала работу автоматизированная линия метро Пекина

14.06.2017 04:00

Пекин, 14 июня /ChinaPRO.ru/ – Участок новой ветки метрополитена в китайской столице, между станциями Яньшань и Фаншань, стал первой в КНР автоматизированной линией метро. Сейчас идет его пробная эксплуатация.



Как ожидается, движения по линии Яньшань – Фаншань на юго-западе Пекина будет открыто к началу 2018 г. В настоящее время по участку курсирует состав из четырех вагонов общей вместимостью 1262 пассажира. Скорость движения достигает 80 км/ч.

Основые технологии, с помощью которых осуществлен проект, разработаны в Китае. На линии предусмотрены системы безопасности, позволяющие избежать ошибок в управлении составом.

Ранее сообщалось, что в 2017 г. в китайской столице планируется продолжить и начать строительство в общей сложности 20 линий и участков метрополитена. Общая протяженность новых подземных перегонов превысит 350 км. Сейчас в китайской столице действуют 19 линией рельсового транспорта общей протяженностью 574 км.

За последние пять лет инвестиции в строительство линий городского метрополитена в китайской столице составляли 30 млрд юаней ($4,34 млрд) в год. К 2020 г. общая протяженность действующих линий пекинского метро превысит 900 км.

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