В КНР ликвидировано производство низкокачественных стальных прутов

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16.06.2017 10:00

Пекин, 16 июня /ChinaPRO.ru/ – В Китае ликвидированы все объекты по производству низкокачественных стальных прутов. В настоящее время в стране успешно проводятся мероприятия по сокращению избыточных производственных мощностей в сталелитейной и угольной отраслях, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

К концу мая 2017 г. в Поднебесной мощности по производству грубой стали сокращены на 42,39 млн т. Таким образом годовой план выполнен на 84,8%. При этом мощности угольного производства снизились на 97 млн т – 65% от плана.



До конца текущего года в стране намечено сократить мощности по производству грубой стали и угольного производства на 50 млн т и 150 млн т соответственно. В Китае выводятся из эксплуатации избыточные мощности по производству угля, чтобы достичь баланса между валовым производством, ассортиментом и спросом на это топливо.



В частности, крупнейший производитель угля в стране – провинция Шаньси – в течение 2017-2020 гг. приостановит или отложит строительство угольных шахт общей мощностью 120 млн т. При этом существующие производственные мощности угледобывающих предприятий региона планируется сократить более чем на 100 млн т.



К концу 2015 г. в Шанси насчитывалось 1078 угольных шахт, из которых 541 действующая и 537 находящиеся на стадии строительства. Их общая мощность составляет 1,46 млрд т ежегодно. К концу марта 2016 г. в регионе было 562 действующих угольных шахт общей мощностью 910 млн т в год.