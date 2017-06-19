В КНР одобрены инвестпроекты на $7,6 млрд

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19.06.2017 06:00

Пекин, 19 июня /ChinaPRO.ru/ – Государственный комитет КНР по делам развития и реформ одобрил в мае 2017 г. восемь инвестиционных проектов с общим объемом капиталовложений 51,8 млрд юаней ($7,6 млрд).

Проекты относятся к сферам энергетики, сохранения водных ресурсов и промышленного производства.



Как сообщалось, по итогам января-мая 2017 г., объем инвестиций в основные фонды Поднебесной вырос на 8,6% в годовом сопоставлении. За два месяца текущего года инвестиции в основные активы Китая достигли 4,13 трлн юаней ($607 млрд). Это на 6,8% больше, чем за январь-февраль 2016 г.



В частности, инвестиции в основной капитал (за исключением сельского хозяйства) в КНР за первые два месяца текущего года выросли на 8,9% в годовом сопоставлении.



При этом капиталовложения государственных предприятий увеличились на 14,4%, а частных – на 6,7%. На долю частного сектора приходится около 60% от общего объема инвестиций в основные активы Китая.



Примечательно, что за 2016 г. объем инвестиций в основные фонды КНР увеличился на 8,1% относительно уровня 2015 г. Темпы роста оказались ниже, чем годом ранее.