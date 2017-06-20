Незначительно сократился приток зарубежных инвестиций в КНР

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20.06.2017 06:00

Пекин, 20 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-мая 2017 г., объем фактически освоенных зарубежных инвестиций в Китае достиг 341,08 млрд юаней ($50,15 млрд). Это на 0,7% меньше, чем за январь-май 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

За пять месяцев текущего года в Поднебесной создано 12159 новых предприятий с участием иностранных капиталов. Это на 11,9% больше, чем годом ранее.



Только за май 2017 г. в стране появилось 2433 новых компаний с участием зарубежных инвестиций. Данный показатель сократился на 5,4% в годовом сопоставлении. На эти цели были направлены капиталовложения в объеме 54,67 млрд юаней. Они уменьшились на 3,7% относительно уровня мая прошлого года.



В частности, в сфере высокотехнологичных услуг Китая за январь-май 2017 г. фактически освоены зарубежные инвестиции в объеме 48,64 млрд юаней. Данный показатель вырос на 20,5% в годовом сопоставлении. В секторе транспортных перевозок, хранения, почтовых услуг страны освоение иностранных капиталов увеличилось на 19,9%, в области передачи данных, компьютерных услуг и разработки программного обеспечения – на 16,8%, в сфере аренды и коммерческого обслуживания – на 32,7%, в сфере научных исследований, технического обслуживания и геологоразведки – на 26,1%.



Ранее сообщалось, что по итогам мая 2017 г., объем прямых иностранных инвестиций в экономику континентальной части Китая составил 54,67 млрд юаней ($8,05 млрд). Это на 3,7% меньше, чем за май 2016 г. За первые пять месяцев текущего года приток прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику снизился на 0,7% в годовом сопоставлении показателей.