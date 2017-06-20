В Харбине создан Китайско-российский фонд инвестиций

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20.06.2017 08:00

Пекин, 20 июня /ChinaPRO.ru/ – В городе Харбин, административном центре северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, создан Китайско-российский фонд инвестиций в сфере высоких технологий. Проект был инициирован Харбинским банком и Внешэкономбанком РФ.

Инвестфонд будет финансировать проекты, реализуемые в секторе передовой обрабатывающей промышленности, авиации, биомедицины, программного обеспечения, финансовой техники и трансграничной торговли между Китаем и Россией. Фонд также будет поддерживать предприятия, развивающие трансграничную передачу технических "ноу-хау".



Харбинский банк является ведущим китайским банком, занимающимся финансовыми операциями в отношении России.



Ранее сообщалось, что в мае 2017 г. нефинансовые прямые инвестиции Китая за рубежом составили $8,22 млрд. Это на 38,8% меньше, чем за май 2016 г. По итогам января-мая текущего года нефинансовые зарубежные капиталовложения Поднебесной упали на 53% в годовом сопоставлении – до $34,59 млрд.



В 2016 г. глобальные прямые иностранные инвестиции снизились. Тем не менее, Китай нарастил капиталовложения в экономики других стран. Страна вышла на второе место среди инвесторов мира по объему инвестиций в зарубежные активы, сообщили представители Конференции ООН по торговле и развитию. В целом объем мировых инвестиций достиг $1,75 трлн. Это на 2% меньше, чем в 2015 г.