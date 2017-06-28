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Поднебесная продлила запрет на поставки угля из КНДР
Новости дня

Поднебесная продлила запрет на поставки угля из КНДР

28.06.2017 15:00

Пекин, 28 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти продлили запрет на поставки угля из КНДР еще на три месяца. КНР прекратила импорт северокорейского угля в марте 2017 г.



При этом китайские импортеры резко увеличили закупки угля в Индонезии, Монголии и России. Как ожидаетя, эмбарго на импорт угля из Северной Кореи будет действовать до конца текущего года.

Эта приостановка нанесет удар по северокорейской экономике. На торговлю углем с Китаем приходится 90% от всей торговли углем КНДР.

Власти Поднебесной отказались от корейского угля в рамках резолюции Совета безопасности ООН № 2321. Она была принята 30 ноября 2016 г. и нацелена на ужесточение санкций против КНДР за проведенное этой страной пятое ядерное испытание.

Ранее сообщалось, что в Китае успешно выполнен годовой план по сокращению производственных мощностей выработки и использования угля. В частности, закрыты энергетические объекты мощностью 12,4 млн кВт, работавшие на угле.

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