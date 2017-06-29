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Потребительский рынок Китай растет на 10% в год
Новости дня

Потребительский рынок Китай растет на 10% в год

29.06.2017 10:00

Пекин, 29 июня /ChinaPRO.ru/ – На мировой арене Китай демонстрирует самые высокие темпы роста потребительского рынка в мире. Он растет в среднем на 10% ежегодно. Такие данные были обнародованы на Всемирном экономическом форуме "Летний Давос-2017".



Авторами доклада стали консалтинговая корпорация The Boston Consulting Group (BCG) и институт AliResearch при корпорации Alibaba.

По предварительным прогнозам экспертов, к 2021 г. объем потребительского рынка КНР составит $6,1 трлн. Он вырастет на $1,8 трлн за пять лет.

Аналитики полагают, что причина роста потребительского рынка Поднебесной заключается в том, что в стране больше чем где-либо покупателей, осуществляющих онлайн-покупки. И этому способствовало распространение недорогих смартфонов. Как ожидается, до 2025 г. охват смартфонами в китайских горожан увеличится с нынешних 78% до 95%.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., китайский рынок онлайн-шопинга с помощью видео на мобильных устройствах увеличился на 174% относительно уровня 2015 г. При этом традиционный телевизионный шопинг замедлил рост. В прошлом году объем продаж 34 предприятий, специализирующихся на телемагазинах, составил 36,6 млрд юаней ($5,4 млрд). Это на 8% меньше, чем годом ранее.

К концу 2016 г. в телемагазинах покупки совершали 75 млн китайцев. Это на 10% больше, чем в конце 2015 г.

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