Потребительский рынок Китай растет на 10% в год

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29.06.2017 10:00

Пекин, 29 июня /ChinaPRO.ru/ – На мировой арене Китай демонстрирует самые высокие темпы роста потребительского рынка в мире. Он растет в среднем на 10% ежегодно. Такие данные были обнародованы на Всемирном экономическом форуме "Летний Давос-2017".

Авторами доклада стали консалтинговая корпорация The Boston Consulting Group (BCG) и институт AliResearch при корпорации Alibaba.



По предварительным прогнозам экспертов, к 2021 г. объем потребительского рынка КНР составит $6,1 трлн. Он вырастет на $1,8 трлн за пять лет.



Аналитики полагают, что причина роста потребительского рынка Поднебесной заключается в том, что в стране больше чем где-либо покупателей, осуществляющих онлайн-покупки. И этому способствовало распространение недорогих смартфонов. Как ожидается, до 2025 г. охват смартфонами в китайских горожан увеличится с нынешних 78% до 95%.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., китайский рынок онлайн-шопинга с помощью видео на мобильных устройствах увеличился на 174% относительно уровня 2015 г. При этом традиционный телевизионный шопинг замедлил рост. В прошлом году объем продаж 34 предприятий, специализирующихся на телемагазинах, составил 36,6 млрд юаней ($5,4 млрд). Это на 8% меньше, чем годом ранее.



К концу 2016 г. в телемагазинах покупки совершали 75 млн китайцев. Это на 10% больше, чем в конце 2015 г.