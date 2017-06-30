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В Китае появится производство вертолетов Bell 407GXP
Новости дня

В Китае появится производство вертолетов Bell 407GXP

30.06.2017 08:00

Пекин, 30 июня /ChinaPRO.ru/ – В городе Сиань, административном центре северо-западной китайской провинции Шэньси, создают линию сборки американских вертолетов Bell 407GXP. В Китае появится производственная цепочка, включающая выпуск машин, испытательные полеты, поддержку продукции, комплексное обеспечение, обучение и подготовку специалистов.



Американская компания Bell Helicopter Textron, Шэньсийская корпорация развития авиационной промышленности и Сианьская вертолетная компания заключили соглашение л сотрудничестве в прошлом году.

В настоящее время вертолеты Bell 407GXP широко применяются в сферах оказание медицинской помощи, правоприменительной деятельности полиции, авиатуризме, борьбе с лесными пожарами и др.

Ранее сообщалось, что первый произведенный в Китае вертолет S-76D передан заказчику. Церемония передачи вертолета состоялась в городе Цзиндэчжэнь, на территории провинции Цзянси, на заводе окончательной сборки Авиастроительной корпорации "Чанфэй", входящей в Китайскую корпорацию авиационной промышленности.

Вертолет S-76D является моделью американской компании Sikorsky Aircraft. Вертолет можно использовать для коммерческих перевозок, при операциях в прибрежных водах, в служебных целях, для оказания медицинской помощи и т.д.

Соглашение о совместном проекте по выпуску этой техники в Китае было подписано китайской и американской компаниями в 2013 г. на Тяньцзиньской международной вертолетной выставке.

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