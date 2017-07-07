Китай – один из крупнейших импортеров грузинского вина

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07.07.2017 10:00

Пекин, 7 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., экспорт грузинского вина достиг $70,5 млн. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило Национальное агентство вина Грузии. Китай стал вторым по объему закупщиком грузинского вина.

За первую половину текущего года КНР купила 3,8 млн бутылок грузинского вина. Это на 104% больше, чем годом ранее.



На третьем месте среди импортеров указанной продукции находится Украина. За январь-июнь 2017 г. эта страна приобрела 2,9 млн бутылок грузинского вина с приростом на 30% в годовом сопоставлении.



На первом месте находится Россия, которая за первые шесть месяцев текущего года импортировала 19,31 млн бутылок грузинского вина. Данный показатель вырос на 89% в годовом сопоставлении.



В первую пятерку основных импортеров грузинского вина также вошли Польша и Казахстан. Экспорт в каждую из этих стран составил около 1,2 млн бутылок вина.



За январь-июнь 2017 г. Грузия поставила вино в 44 страны мира.