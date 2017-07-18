Чистая прибыль китайской SPIC превысила $198 млн

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18.07.2017 04:00

Пекин, 18 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., доходы Китайской государственной энергетической инвестиционной корпорации (SPIC) составили 94,05 млрд юаней ($13,8 млрд), прибыль – 3,2 млрд юаней ($470 млн), а чистая прибыль – 1,35 млрд юаней ($198 млн). Таковы официальные данные.

В сравнении с аналогичным показателем прошлого года прибыль уменьшилась на 5,84 млрд юаней. Объем выработанной SPIC электроэнергии за первую половину текущего года достиг 193,6 млрд кВт-ч. Это на 2,35% больше, чем за первое полугодие 2016 г. Корпорация вошла в пятерку крупнейших электроэнергетических компаний.



В частности, за шесть месяцев 2017 г. прибыль от реализации электроэнергии, выработанной атомными электростанциями составила 507 млн юаней, гидроэлектростанциями – 546 млн юаней, ветроэлектростанциями – 1,2 млрд юаней, гелиоэлектростанциями – 1,29 млрд юаней.



Убыток от работы тепловых энергоустановок в первой половине текущего года достиг 2,37 млрд юаней. Примечательно, что за январь-июнь 2017 г. объем добытого SPIC каменного угля составил 37,62 млн т. Это на 14,35% больше, чем годом ранее.



Напомним, что по итогам января-апреля 2017 г., объем потребления электроэнергии в Поднебесной вырос на 6,7% и составил 1,93 трлн кВт-ч. В сфере услуг рост показателя составил 8,9%, в промышленности – на 6,9%, а в сельском хозяйстве – на 6,7%.



По итогам прошлого года, в КНР введены в эксплуатацию новые электростанции общей мощностью 120,61 млн кВт. Так, мощность всех новых гидроэлектростанций составила 11,74 млн кВт, а теплоэлектростанций – 48,36 млн кВт.