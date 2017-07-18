Замедляется рост инвестиций в недвижимость Китая

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18.07.2017 06:00

Пекин, 18 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., в Китае инвестиции в сферу недвижимости выросли на 8,5% относительно уровня января-июня 2016 г. Темпы роста капиталовложений в объекты недвижимости продолжают снижаться, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

За январь-май текущего года инвестиции в сферу недвижимости Поднебесной выросли на 8,8%.



Ранее сообщалось, что к концу июня 2017 г. остатки по кредитам в секторе недвижимости КНР составили 29,72 трлн юаней ($4,37 трлн). Это на 24,2% больше, чем в конце июня 2016 г. В прошлом году рост кредитования в конце июня по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. составлял 27%.



В текущем году на долю жилищного кредитования в Поднебесной пришлось 20,1 трлн юаней с приростом на 30,8% в годовом сопоставлении. Годом ранее прирост составлял 36,7%.



По итогам января-июня 2017 г., в стране были выданы новые кредиты на сумму в 3,04 трлн юаней в секторе недвижимости. Н них пришлось 38,1% от всех выданных кредитов за указанный период. По итогам 2016 г., этот показатель составлял 44,8%.



В июне текущего года соотношение размера ипотечного кредита и рыночной стоимости залога составляло 59,3%, тогда как в декабре прошлого года оно достигало 61,4%.



Кроме того, средние сроки контрактов по жилищным кредитам сократились на два месяца по сравнению с декабрем, составив 269 месяцев.