Расширяется объем розничных продаж в Поднебесной

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18.07.2017 10:00

Пекин, 18 июля /ChinaPRO.ru/ – За первую половину 2017 г. объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае увеличился на 10,4% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Ранее сообщалось, что по итогам января-мая текущего года, объем розничных продаж в Поднебесной вырос на 10,3% в годовом сопоставлении. За аналогичный период 2016 г. рост составлял 10,4%. По итогам прошлого года, объем розничных онлайн-продаж вырос на 26,2%, в магазинах шаговой доступности – на 7,7%, а в торговых центрах – на 7,4%.



В конце 2016 г. в стране насчитывалось 2,45 млн компаний розничной торговли.



Примечательно, что за январь-февраль 2017 г. объем розничных продаж в Китае достиг 5,79 трлн юаней ($851 млрд). Это на 9,5% больше, чем за январь-февраль 2016 г. Так, онлайн-продажи за первые два месяца текущего года в Поднебесной выросли на 31,1% в годовом сопоставлении. При этом продажи в городах увеличились на 9,2%, а в селах – на 11,8%.



Как ожидается, в 2017 г. в Китае сохранится значительный прирост объема розничной торговли потребительскими товарами. По оценкам экспертов Министерства коммерции КНР, показатель составит примерно 10% за год. При этом объем онлайновых розничных продаж увеличится на 25%.