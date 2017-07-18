Китай приобретет более 60 самолетов Boeing 737 MAX 10

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18.07.2017 15:00

Пекин, 18 июля /ChinaPRO.ru/ – Самолетостроительная корпорация Boeing получила от китайских авиакомпаний более 60 заказов на приобретение узкофюзеляжных самолетов 737 MAX 10. Новую модель хотят купить такие авиакомпании, как "Жуйли", "Сямэньские авиалинии", "Аокай", "Дунхайские авиалинии" и др.

Самолет 737 MAX 10 – это крупнейший представитель семейства 737 MAX. Премьера модели состоялась на авиасалоне в Париже в июне 2017 г. Максимальная дальность полета лайнера составляет 5955 км, сместимость – 230 пассажиров в одноклассной компоновке, где все посадочные места относятся к эконом-классу.



Авиалайнеры семейства 737 MAX остаются самыми быстро распродаваемыми самолетами компании Boeing за всю историю ее существования. В целом на эту модель получено более 3800 заказов от 88 клиентов из разных стран.



Ранее сообщалось, что в марте этого года в городе Чжоушань, на территории восточно-китайской провинции Чжэцзян, началось строительство Центра финальной сборки узкофюзеляжных реактивных самолетов Boeing 737.



Это будет первый за пределами США завод Boeing. На нем будут проводить завершающие послесборочные работы, включая покраску фюзеляжей и отделку салонов самолетов Boeing 737.



Мощность предприятия составит сотню Boeing 737 ежегодно. На производстве будет создано 2 000 рабочих мест. Первый самолет, выпущенный китайским предприятием, заказчик получит в конце 2018 г.



В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц.