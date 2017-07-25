В Топ-500 крупнейших мировых компаний – 115 китайских

Новости дня

25.07.2017 08:00

Пекин, 25 июля /ChinaPRO.ru/ – Китай представлен 115-ю компаниями в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний (Fortune Global 500) за 2017 г. На протяжении четырнадцати лет подряд растет количество китайских представителей в указанном рейтинге.

На первом месте с перечне находится американская торговая сеть Wal-Mart. На второй позиции – Государственная электросетевая корпорация Китая с доходами в $315 млрд, а на третьей – Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec с $268 млрд.



Десять китайских компаний впервые присутствуют вошли в Топ-500, среди них – страховая компания "Аньбан", интернет-гиганты Alibaba Group и Tencent. А корпорация Country Garden является единственным девелопером, представленным в списке.



Напомним, что в китайской столице расположены 58 штаб-квартир корпораций, входящих в перечень 500 крупнейших предприятий мира. Па данному показателю Пекин на протяжении четырех лет занимает первое место среди всех городов мира.



Седьмая часть штаб-квартир принадлежит иностранным компаниям. Пятая часть приходится на инновационные научно-технические фирмы. Примерно 25% – это штаб-квартиры финансовых и информационных предприятий.



В китайской столице базируется 161 региональная штаб-квартира транснациональных компаний, в том числе – 67 штаб-квартир зарубежных корпораций, входящих в Топ-500 крупнейших предприятий мира.