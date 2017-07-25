Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В Топ-500 крупнейших мировых компаний – 115 китайских
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В Топ-500 крупнейших мировых компаний – 115 китайских
Новости дня

В Топ-500 крупнейших мировых компаний – 115 китайских

25.07.2017 08:00

Пекин, 25 июля /ChinaPRO.ru/ – Китай представлен 115-ю компаниями в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний (Fortune Global 500) за 2017 г. На протяжении четырнадцати лет подряд растет количество китайских представителей в указанном рейтинге.



На первом месте с перечне находится американская торговая сеть Wal-Mart. На второй позиции – Государственная электросетевая корпорация Китая с доходами в $315 млрд, а на третьей – Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec с $268 млрд.

Десять китайских компаний впервые присутствуют вошли в Топ-500, среди них – страховая компания "Аньбан", интернет-гиганты Alibaba Group и Tencent. А корпорация Country Garden является единственным девелопером, представленным в списке.

Напомним, что в китайской столице расположены 58 штаб-квартир корпораций, входящих в перечень 500 крупнейших предприятий мира. Па данному показателю Пекин на протяжении четырех лет занимает первое место среди всех городов мира.

Седьмая часть штаб-квартир принадлежит иностранным компаниям. Пятая часть приходится на инновационные научно-технические фирмы. Примерно 25% – это штаб-квартиры финансовых и информационных предприятий.

В китайской столице базируется 161 региональная штаб-квартира транснациональных компаний, в том числе – 67 штаб-квартир зарубежных корпораций, входящих в Топ-500 крупнейших предприятий мира.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.