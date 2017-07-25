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Вырос внешнеторговый оборот Шанхая
Новости дня

Вырос внешнеторговый оборот Шанхая

25.07.2017 10:00

Пекин, 25 июля /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. внешнеторговый оборот Шанхая составил 1,6 трлн юаней ($235 млрд). Это на 18,7% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таковы данные таможенного ведомства мегаполиса.



За первую половину текущего года по объему внешней торговли Шанхай занял третье место в Китае. Впереди него – провинции Гуандун и Цзянсу.

За шесть месяцев 2017 г. шанхайский экспорт продукции электроники и машиностроения достиг 442,32 млрд юаней с приростом на 13,9%. На долю данного вида экспорта пришлось 70,6% от общего объема аналогичного показателя во внешней торговле Шанхая. В частности, экспорт ноутбуков вырос на 22,9% и достиг 45,12 млрд юаней, а мобильных телефонов – на 20,2%, составив 37,42 млрд юаней.

По итогам января-июня текущего года, шанхайский экспорт семи видов традиционных трудоемких изделий, в том числе – одежды и обуви, составил 84,91 млрд юаней. Это на 6,1% больше, чем годом ранее.

В первой половине 2017 г. импорт потребительских товаров в Шанхае достиг 160,55 млрд юаней. Он увеличился на 24,5% в годовом сопоставлении. В частности, импорт автомобилей достиг 40,93 млрд юаней с приростом на 40,2%, а медикаментов – 39,3 млрд юаней с увеличением на 53,5%.

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