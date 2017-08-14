Экспорт товаров в Сянгане увеличился на 7,2%

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14.08.2017 10:00

Пекин, 14 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., общий объем экспорта товаров специального административного района Сянган (Гонконг) вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., сообщил Статистический департамент региона.

За шесть месяцев текущего года импорт Сянгана увеличился на 7,7% в годовом сопоставлении. Объем транзита товаров в регионе вырос на 7,3%.



Только за июнь 2017 г. экспорта товаров Гонконга прибавил 9,1% по сравнению с уровнем июня прошлого года. Так, июньский объем транзита товаров в регионе повысился на 9,2%, экспорт товаров сянганского производства вырос на 1,2%, а объем импорта – на 8,2%.



Ранее сообщалось, что за январь-май 2017 г. экспорт товаров Гонконга вырос на 6,8% относительно аналогичного показателя 2016 г. За пять месяцев текущего года импорт региона увеличился на 7,5% в годовом сопоставлении. Объем транзита товаров через регион вырос на 6,8%, а экспорт произведенных в Сянгане товаров – на 0,4%.



По итогам января-мая 2017 г. цены на транзит товаров увеличились на 1,5%, а цены на сянганские товары выросли на 2,7%. Таким образом, экспортная цена товаров увеличилась на 1,5%, а импортная – на 1,6%.



Напомним, что по итогам января-февраля 2017 г., торговый оборот между внутренними районами Китая и Гонконгом составил $36,6 млрд. Это на 1,5% меньше, чем за январь-февраль 2016 г. За первые два месяца текущего года на долю Сянгана пришлось 6,5% от всего объема внешней торговли внутренних районов Поднебесной.