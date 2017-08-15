С китайского рынка отзывают 214 машин Hyundai Genesis

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15.08.2017 12:00

Пекин, 15 августа /ChinaPRO.ru/ – Компании Hyundai Motor (Китай) с 21 августа 2017 г. начнет отзыв с китайского рынка 214 импортных автомобилей Hyundai Genesis. Как сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР, эта мера вызвана дефектом стояночных тормозов в указанных моделях.

Отзываемые автомобили выпущены с 20 ноября 2013 г. по 27 февраля 2015 г. В них плохой контакт переключателей стояночных тормозов может создать риск безопасности водителя и пассажиров. Автопроизводитель бесплатно заменить дефектные детали.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).



За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.