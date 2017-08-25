На севере КНР обнаружено крупное газовое месторождение

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25.08.2017 06:00

Пекин, 25 августа /ChinaPRO.ru/ – На территории северо-китайской провинции Шаньси обнаружено крупное газовое месторождение. Запасы этого ресурса оцениваются в 545,6 млрд куб. м.

Провинция Шаньси специализируется в основном на добыче угля. По запасам этого топлива регион занимает второе место в стране. В то же время Шаньси богата запасами рудничного и сланцевого газа – эти залежи достигают объема в 12,7 трлн куб. м.



В 2006 г. на границе уездов Юйшэ, Цзоцюань и Усян разведано угольное месторождение, которое также содержит рудничный и сланцевый газ. Запасы этого газа оцениваются в 241,5 млрд куб. м и 304,1 млрд куб. м соответственно.



Ранее сообщалось, что по итогам 2017 г., объем потребления природного газа в Китае составит примерно 230 млрд куб. м. Это на 10% больше, чем за 2016 г.



По итогам января-июня текущего года, объем потребления природного газа в КНР достиг 114,6 млрд куб. м. Это на 15,2% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Китайские власти намерены повысить долю природного газа в структуре энергопотребления в стране до 10% к 2020 г., до 15% – к 2030 г.