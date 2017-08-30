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В Китае образована Госкорпорация энергетических инвестиций
Новости дня

В Китае образована Госкорпорация энергетических инвестиций

30.08.2017 10:00

Пекин, 30 августа /ChinaPRO.ru/ – Госсовет КНР санкционировал создание Государственной корпорации энергетических инвестиций путем слияния компаний China guodian corporation и Shenhua group. Об этом сообщил Комитет Госсовета КНР по контролю и управлению государственным имуществом.



Компания Shenhua group является особо крупным энергетическим предприятием и крупнейшим поставщиком угля в мире. Она также занимается производством, транспортировкой и сбытом в электроэнергии, а также угольно-химической промышленностью. К концу апреля 2017 г. активы предприятия превысили триллион юаней.

Компания China guodian corporation – один из пяти крупнейших производителей электроэнергии в Поднебесной. К концу июня текущего года установленная мощность электростанций этой компании достигла 143 млн кВт, а общие активы компании превысили 800 млрд юаней.

В 2017 г. Shenhua group заняла 276, а China guodian corporation – 397 места в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний по версии американского журнала Fortune.

Ранее сообщалось, что Госсовет КНР утвердил реструктуризацию трех государственных компаний. При этом две компании войдут в состав третьей. Китайская корпорация легкой промышленности и Китайская национальная компания народного творчества будут включены в Китайскую компанию Poly Group. Таким образом, количество госпредприятий центрального подчинения сократится со 101 до 99.

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