В августе индекс цен производителей в Китае вырос на 6,3%

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12.09.2017 15:00

Пекин, 12 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам августа 2017 г., индекс цен производителей (PPI), отражающий изменение оптовых цен на товары и услуги, в Китае вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Июльский индекс цен производителей (PPI) в Китае, отражающий изменение оптовых цен на товары и услуги, вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. За январь-июль 2017 г. PPI повысился на 6,4% в годовом сопоставлении.



Как сообщалось, в августе 2017 г. индекс CPI в Китае вырос на 1,8% относительно уровня августа 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 0,4% выше, чем в июле текущего года. По итогам января-августа 2017 г., CPI в КНР вырос на 1,5% в годовом сопоставлении.



Основным фактором роста инфляции стало подорожание продуктов питания. Из-за наводнений рост цен на эти товары выше июльского показателя на 1,4%.



В июле CPI, который является основным показателем инфляции, в Китае вырос на 1,4% в годовом сопоставлении. За седьмой месяц текущего года цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольную продукцию в Поднебесной снизились на 0,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Так, мясная продукция подешевела на 9,8%, яйца – на 4,9% в годовом сопоставлении. В то же время овощи подорожали на 9,1%, аквапродукция – на 4,3%, свежие фрукты – на 1,7%, а зерно – на 1,6%.