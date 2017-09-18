General Motors отзывает с китайского рынка 2,6 млн автомобилей

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18.09.2017 06:00

Пекин, 18 сентября /ChinaPRO.ru/ – Компания General Motors Investment и SAIC General Motors Corporation отзывают с китайского рынка более 2,6 млн импортных автомобили марок Saab, Opel и произведенных в Китае моделей Chevrolet и Buick. Об этом сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.

Отзыв Saab и Opel начнется с 29 октября 2017 г., а Chevrolet и Buick – с 29 декабря текущего года.



В этих автомобилях есть дефект аммиачно-нитратных газогенераторов в произведенных компанией Takata подушек безопасности, установленных перед местом водителя. В них отсутствует осушающий реагент. Из-за этого при раскрытии подушки может произойти разрушение газогенератора с разлетом обломков. Это гарантированно приведет к травмам находящихся внутри людей.



Автомобильная компания заменить подушки безопасности во всех отозванных автомобилях бесплатно.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).



За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.