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На востоке Китая начал работу новый ядерный реактор
Новости дня

На востоке Китая начал работу новый ядерный реактор

19.09.2017 08:00

Пекин, 19 сентября /ChinaPRO.ru/ – В отделении Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) в городе Фуцин, на территории восточно-китайской провинции Фуцзянь, началась коммерческая эксплуатация четвертого энергоблока АЭС.



Это энергоблок мощностью 4,35 ГВт разработан в Китае. Эксплуатация первого энергоблока АЭС началась в 2014 г.

Правительство КНР утвердило строительство шести ядерных энергоблоков в отделении CNNC в Фуцине. Пятый и шестой блоки станут пилотными энергоблоками, построенными по технологии "Хуалун-1". Это – самостоятельно разработанная китайскими специалистами конструкция реакторов третьего поколения.

Всего CNNC эксплуатирует 17 ядерных энергоблоков. В общей сложности в Поднебесной работают 36 ядерных реакторов, еще 20 – находятся в стадии строительства. К 2020 г. китайские власти планируют довести количество эксплуатируемых ядерных энергетических мощностей до 58 ГВт.

Ранее сообщалось, что к 2020 г. в КНР введут в эксплуатацию ядерные энергетические установки общей мощностью 30 млн кВт, еще столько же планируется начать строить. Через пять лет потребность страны в электроэнергии достигнет примерно 7,2 трлн кВт, а уровень потребления электроэнергии в расчете на душу населения составит 5000 кВт.

Власти КНР стремятся к тому, чтобы к концу 2020 г. доля неископаемого топлива в общем потреблении энергии в стране составила 15%.

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