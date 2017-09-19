Сократились продажи коммерческого жилья в Пекине

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19.09.2017 10:00

Пекин, 19 сентября /ChinaPRO.ru/ – За январь-август 2017 г. объем продажи коммерческого жилья в китайской столице превысил 5,26 млн кв. м. Это на 44,8% меньше, чем за январь-август 2016 г., сообщило Пекинское статистическое управление.

В частности, за восемь месяцев текущего года площадь проданных квартир составила 3,446 млн кв. м. Она сократилась на 39% в годовом сопоставлении.



По итогам января-августа 2017 г., площадь строящейся коммерческой недвижимости в Пекине составила 113,376 млн кв. м. Это на 5,4% меньше, чем годом ранее. Площадь коммерческого жилья, строительство которого началось в отчетный период, составила 12,467 млн кв. м с сокращением на 26,3%.



С начала года площадь построенного коммерческого жилья достигла 5,997 млн кв. м, снизившись на 37,2%.



За восемь месяцев текущего года объем инвестиций в недвижимость мегаполиса составил 221,78 млрд юаней ($34,1 млрд). Это на 3,3% меньше, чем за январь-август 2016 г.



Как сообщалось, в августе 2017 г. китайский рынок недвижимости продолжил стабилизироваться на фоне ужесточения контроля со стороны властей. За последний месяц лета текущего года темпы роста цен на новое коммерческое жилье в 15 главных городах страны, включая Пекин, замедлились по сравнению с уровнем августа 2016 г.