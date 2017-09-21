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Объем торговли между РФ и КНР достиг $46 млрд
Новости дня

Объем торговли между РФ и КНР достиг $46 млрд

21.09.2017 08:00

Пекин, 21 сентября /ChinaPRO.ru/ – За январь-июль 2017 г. объем двусторонней торговли между Россией и Китаем превысил $46,6 млрд. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Таковы официальные данные.



КНР на протяжении семи лет остается крупнейшим торговым партнером РФ.

Ранее сообщалось, что по итогам августа 2017 г., объем внешней торговли Китая достиг 2,41 трлн юаней ($365 млрд). Это на 10,1% больше, чем в августе 2016 г. За последний летний месяц текущего года объем экспорта Поднебесной достиг 1,35 трлн юаней с приростом на 6,9%, а импорт составил 1,06 трлн юаней с увеличением на 14,4% в годовом сопоставлении. Положительное сальдо торгового баланса страны составило 286,5 млрд юаней. Оно упало на 14% в годовом сопоставлении.

За январь-август 2017 г. объем внешней торговли Китая достиг 17,83 трлн юаней. Это на 17,1% больше, чем за январь-август 2016 г. Так, экспорт вырос на 13% и составил 9,85 трлн юаней, а импорт увеличился на 22,5% и достиг 7,98 трлн юаней. Таким образом, активное сальдо внешней торговли страны снизилось на 15,1%.

Особенно стремительно за восемь месяцев текущего года вырос экспорт продукции машиностроения, электроники и трудоемких товаров.

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