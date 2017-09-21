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В Китае формируют чистую угольную энергетику
Новости дня

В Китае формируют чистую угольную энергетику

21.09.2017 10:00

Пекин, 21 сентября /ChinaPRO.ru/ – К концу июня 2017 г. на энергоблоках китайских угольных энергостанций общей мощностью 570 млн кВт была проведена реконструкция с использованием технологий пониженных выбросов вредных веществ. К 2020 г. в Китае будет сформирована самая большая в мире система высокоэффективной чистой угольной энергетики, сообщил Департамента по делам управления атмосферной средой при Министерстве охраны окружающей среды КНР.



Сейчас обновлены 60% всех мощностей угольных электростанция в Поднебесной. Полностью завершена модернизация в районе Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй, завершаются работы в восточных районах Китая.

Ранее сообщалось, что к 2020 г. в КНР введут в эксплуатацию ядерные энергетические установки общей мощностью 30 млн кВт, еще столько же планируется начать строить. Через пять лет потребность страны в электроэнергии достигнет примерно 7,2 трлн кВт, а уровень потребления электроэнергии в расчете на душу населения составит 5000 кВт.

Власти КНР стремятся к тому, чтобы к концу 2020 г. доля неископаемого топлива в общем потреблении энергии в стране составила 15%.

Напомним, что к концу 2016 г. Китай вышел на первое место в мире по мощности своих фотогальванических электроустановок. Общая мощность фотогальванической сети страны к началу 2017 г. составила 77,42 млн кВт, увеличившись за прошлый год на 34,54 млн кВт.

В китайских провинциях Шаньдун, Хэнань, Аньхой, Хэбэй, Цзянси, Шаньси, Чжэцзян, Хубэй и Цзянсу мощность солнечных энергокомплексов в 2016 г. выросла более чем на 1 млн кВт.

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