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В Тяньцзине расширяют предприятие Airbus
Новости дня

В Тяньцзине расширяют предприятие Airbus

22.09.2017 04:00

Пекин, 22 сентября /ChinaPRO.ru/ – В китайском городе Тяньцзинь открывается новый сборочный цех Airbus. В нем будет проходить крупноузловая сборка широкофюзеляжных самолетов A330. Руководство европейского авиаконцерна Airbus создает новое предприятие в КНР для удобства освоения азиатского рынка авиаперевозок.



Прогнозируемая производственная мощность предприятия Airbus в Тяньцзине составит два самолета в месяц, а к концу 2018 г. – четыре лайнера в месяц.

Ранее в Тяньцзине было запущено производство ближнемагистральных самолетов семейства A320. Airbus запланировал долгосрочное присутствие на растущем авиарынке Поднебесной.

Первый самолет концерна Airbus начал работать в Китай в 1985 г. За 30 лет китайский авиапарк гражданской авиации расширен за счет 1500 самолетов Airbus. В настоящее время в КНР примерно половину всей гражданской авиатехники составляют машины Airbus.

Напомним, что в июне 2017 г. концерн Airbus и представители властей Китая заключили меморандум сотрудничестве в аэрокосмической отрасли. Документ предполагает продвижение кооперации в сферах технических инноваций и производственных мощностей, содействие интеграции китайских поставщиков в глобальную цепь системы поставок Airbus.

Как сообщалось, в ближайшие 20 лет Китаю потребуется 5300 самолетов гражданской авиации. Их общая стоимость составит 4 трлн юаней ($647 млрд). К 2032 г. КНР будет обслуживать 16% от общего объема пассажирских перевозок в мире. К этому времени в гражданском авиапарке страны будет насчитываться 6494 самолетов. В 2013 г. страна заняла второе место в мире по совокупному обороту гражданского воздушного транспорта.

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