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В Пекине тестируют линию беспилотного метро
Новости дня

В Пекине тестируют линию беспилотного метро

22.09.2017 06:00

Пекин, 22 сентября /ChinaPRO.ru/ – В китайской столице начались испытания трех железнодорожных линий, в том числе – ветка метрополитена с беспилотными поездами. В то же время в мегаполисе тестируют поезда на магнитной подушке и скоростную трамвайную линию. Весь этот городской транспорт начнет работать в западных пригородах китайской столицы в конце 2017 г.



Линия Яньфан протяженностью 16,6 км является первой в Китае автоматической линией метро, разработанной и созданной исключительно китайскими специалистами. Она связывает районы Яньхуа и Фаншань. Максимальная проектная скорость поездов на линии составит 80 км/ч.

Ветка S1 протяженностью 10,2 км представляет собой первую в Пекине линию на магнитном подвесе. Она соединяет западные пригородные районы Мэньтоугоу и Шицзиншань.

А трамвайная линия протяженностью 9 км в западном пригороде мегаполиса проходит через туристические достопримечательности, включая парк Ихэюань (бывший Летний дворец), Сяншань (Ароматные горы) и ботанический сад. Новые городские трамваи могут развивать скорость до 70 км/ч.

Всего в столице КНР действуют 19 линий метрополитена общей протяженностью 574 км. До конца текущего года в городе планируется достроить 20 линий протяженностью более 350 км.

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