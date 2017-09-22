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Китайская COMAC получила 130 новых заказов на С919
Новости дня

Китайская COMAC получила 130 новых заказов на С919

22.09.2017 12:00

Пекин, 22 сентября /ChinaPRO.ru/ – В ходе 17-го Пекинского международного авиасалона Китайская корпорация коммерческих самолетов (COMAC) получила 130 новых заказов на лайнер С919. Таким образом, общее число заказов на С919 увеличилось до 730.



При этом количество клиентов китайской корпорации достигло 27.

COMAC планирует построить шесть самолетов для проведения испытаний. Второй лайнер совершит свой первый полет уже в конце 2017 г.

Напомним, что в июле текущего года Государственное управление гражданской авиации Китая выдало Китайской корпорации коммерческих самолетов (COMAC) лицензию на производство самолетов ARJ21-700.

COMAC подала заявление на получение лицензии в декабре 2014 г. ARJ21-700 – первый китайский региональный пассажирский реактивный самолет, разработанный этой корпорацией.

Первую модель ARJ21-700 получила китайская авиакомпания "Чэнду эйрлайнс" в ноябре 2015 г. К данному моменту самолеты ARJ21-700 перевезли в общей сложности 15 000 пассажиров.

Сейчас у COMAC заказы на 413 лайнеров от 19 клиентов. Корпорация планирует передать заказчикам пять лайнеров до конца 2017 г.

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