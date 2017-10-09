Размер Фонда благосостояния Китая достиг $900 млрд

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09.10.2017 06:00

Пекин, 9 октября /ChinaPRO.ru/ – В августе 2017 г. суммарные активы Китайской инвестиционной корпорации (CIC), которая управляет суверенным фондом благосостояния КНР (SWF), превысили $900 млрд. Таковы официальные данные.

Китайский SWF является вторым по объему в мире после норвежского Государственного пенсионного фонда, активы которого достигли $1 трлн.



Китайский фонд был основан в 2007 г. Сумма первоначального капитала составляла $249 млрд.



Ранее сообщалось, что Народный банк Китая снизил коэффициент отчислений в обязательные резервы иностранной валюты на случай риска с 20% до нуля. Корректировка была сделана на фоне значительного изменения текущей конъюнктуры рынка.



Напомним, что к концу августа 2017 г. объем валютных резервов Китая превысил $3,09 трлн. Данный показатель увеличился на $10,8 млрд по сравнению с уровнем июля текущего года. Объем валютных резервов Поднебесной растет на протяжении семи месяцев подряд. Этому способствуют укрепление позиций юаня и ослабление давления в сторону массированного оттока капитала из страны.



В конце июля 2017 г.объем валютных резервов страны превысил $3,08 трлн. Это на $23,93 млрд больше, чем в конце июня текущего года.