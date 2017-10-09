В Синьцзяне растет трансграничная электронная торговля

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09.10.2017 08:00

Пекин, 9 октября /ChinaPRO.ru/ – В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая стремительно растет объем трансграничной электронной торговли, сообщило таможенное ведомство Урумчи, административного центра региона. К концу сентября 2017 г. в рамках трансграничной электронной торговли Синьцзян экспортировал 176 000 товаров общей стоимостью $1,22 млн.

В настоящее время из Синьцзяна в Россию, а также Казахстан, Киргизстан и другие страны Центральной Азии в рамках электронной торговли поставляются косметика, электроника, аккумуляторы и т.д.



Напомним, что за январь-июль 2017 г. поставки текстильных товаров и одежды через контрольно-пропускной пункт Хоргос на границе Китая с Казахстаном превысили 9,84 млрд юаней ($1,49 млрд). Это на 34,05% больше, чем за аналогичный период 2016 г.



В общем объеме экспорта из города Хоргос, который находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, на текстиль и одежду приходится 31,39%. За семь месяцев текущего года объем поставок кухонного текстиля достиг 2,05 млрд юаней ($311 млн) с приростом на 89,8%, одежды из меха, кожи и соответствующих аксессуаров – 1,028 млрд юаней ($156 млн) с увеличением на 26,55% в годовом сопоставлении.



Среди главных производителей текстиля и одежды, поставляемой на экспорт из КНР, в основном, частные предприятия.