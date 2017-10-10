Синьцзян потратит $627 млн на ликвидацию бедности

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10.10.2017 10:00

Пекин, 10 октября /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая направит 4,17 млрд юаней ($627 млн) в Фонд переселения. Это на 1,3 млрд юаней больше, чем в 2016 г. Переезд граждан проводится в рамках кампании по борьбе с бедностью.

В 2016 г. благодаря переселению в Синьцзяне была улучшена жизнь 26 100 человек, живших в бедности.



В этом году выделяемые средства планируется потратить на обеспечение жильем 83 900 человек, которые переедут из бедных районов в более развитые.



Кроме того, переселенцы будут обеспечены медицинским обслуживанием. Им предоставят возможность получения образования.



Центральное правительство также дополнительно выделит на эти цели Синьцзяну 839 млн юаней.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., 4,02 млн сельских жителей восьми провинций и автономных районов Китая вышли из-за черты бедности. Общая численность бедного населения в этих регионах сократилась до 14,11 млн человек, годом ранее этот показатель достигал 18,13 млн селян.



Среди регионов, в которых значительно сокращено беднейшее население, – пять автономных районов: Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский, Тибетский, Гуанси-Чжуанский и Нинся-Хуэйский. Кроме того, в список вошли провинции Гуйчжоу, Юньнань и Цинхай.



В прошлом году из центрального бюджета Поднебесной на эти цели было выделено 27,96 млрд юаней. Это на 39,8% больше, чем в 2015 г.