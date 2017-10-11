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В транспортных проектах Синьцзяна заняты 124 000 селян
Новости дня

В транспортных проектах Синьцзяна заняты 124 000 селян

11.10.2017 04:00

Пекин, 11 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам сентября 2017 г., более 124 000 сельских жителей были заняты в ключевых проектах транспортного строительства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. На этих тружеников приходится 92,7% рабочих, занятых в строительных проектах, стартовавших в регионе в текущем году. Таковы официальные данные.



В течение 2017 г. власти Синьцзяна планируют инвестировать более 820 млрд юаней ($274 млрд) в 4347 проектов транспортного строительства.

Напомним, что Азиатский банк развития (АБР) выделит кредит в объеме $150 млн на строительство инфраструктуры в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В рамках проекта на территории города Фукан, а также уездов Хутуби и Цитай планируется проложить и реконструировать дороги, построить коммуникации для водо-, тепло- и газоснабжения, а также для отвода сточных вод.

Это поможет лучшему обеспечению населения водой, а также будет способствовать утилизации твердых отходов в уезде Цитай. При этом планируется провести лесопосадки в городе Фукан для сохранения почвы, защиты от наводнений и формирования защитных лесополос.

Общие затраты на реализацию масштабного проекта составят $255,42 млн. Помимо кредита АБР финансирование будет идти за счет местных бюджетов города Фукан, уездов Хутуби и Цитай. Все объекты должны быть сданы в эксплуатацию до конца марта 2023 г.

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