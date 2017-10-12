Хайнань развивает беспошлинную торговлю

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12.10.2017 06:00

Пекин, 12 октября /ChinaPRO.ru/ – С января 2011 г. на острове Хайнань, который также является южно-китайской провинцией, введен возврат НДС при покупке товаров туристами. Благодаря этой мере и туризм, и торговля стремительно растут.

Путешественники в специальных магазинах на Хайнане могут приобрести товары на 15-35% дешевле, чем на остальной территории Китая.



В знаменитом прибрежном курорте Санья, административном центре провинции, расположен торговый центр "Хайтанвань". С момента ввода системы беспошлинной торговли это заведение приняло более 25 млн туристов. "Хайтанвань" получил выручку свыше 18 млрд юаней ($2,72 млрд). В первой половине 2017 г. количество покупателей в данном торговом центре выросло на 24% в годовом сопоставлении.



В начале текущего года система возврата налогов начала действовать на железнодорожном вокзале еще одного города на Хайнане – Хайкоу. Кроме того, аналогичный магазин работает в аэропорту острова. По итогам января-сентября 2017 г., этот торговый центр выручил от продаж более 1,4 млрд юаней. Данный показатель вырос на 38% относительно уровня января-сентября 2016 г. Онлайн-продажи принесли магазину 120 млн юаней с приростом на 260%.