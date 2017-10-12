Аэропорт "Маотай" начнет работу в конце октября

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12.10.2017 12:00

Пекин, 12 октября /ChinaPRO.ru/ – Новый аэропорт "Маотай" в городе Цзуньи, на территории юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, начнет обслуживать первые авиарейсы 31 октября 2017 г. К этом времени авиагавань, названная в честь китайской водки, будет введена в эксплуатацию.

Авиарейсы Пекин – "Маотай" и обратно, а также Тяньцзинь – "Маотай" и обратно будут выполнять самолеты Boeing-737, принадлежащие авиакомпании Air China.



С 1 ноября текущего года в аэропорту "Маотай" откроется авиасообщение с городами Чэнду, Сиань, Фучжоу, Чжэнчжоу, Санья, Хайкоу, Шанхай и Чанша.



Как сообщалось, строительство аэропорта началось в марте 2015 г. В июле 2017 г. в "Маотай" совершен пробный полет. В сентябре 2017 г. аэропорт получил разрешение на открытие воздушного движения.



Длина взлетно-посадочной полосы аэродрома составляет 2600 м. Общая площадь терминала достигает 15 000 кв. м. Общий объем инвестиций в проект составил 2,4 млрд юаней ($360 млн).



Напомним, что в 2016 г. из государственного бюджета Китая на строительство новых аэропортовых комплексов было выделено 77 млрд юаней ($11,9 млрд). Всего планируется создать 11 новых аэропортов и модернизировать 52 действующих.