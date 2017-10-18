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Прямые зарубежные инвестиции в Китай достигли $10,7 млрд
Новости дня

Прямые зарубежные инвестиции в Китай достигли $10,7 млрд

18.10.2017 10:00

Пекин, 18 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам сентября 2017 г., объем прямых зарубежных инвестиций в Китай составил 70,63 млрд юаней ($10,7 млрд). Это на 17,3% больше, чем за сентябрь 2016 г., сообщило Министерством коммерции КНР.



В августе текущего года прирост составлял 9,1%.

По итогам января-сентября 2017 г., приток прямых иностранных капиталовложений в экономику Поднебесной увеличился на 1,6% в годовом сопоставлении. Примечательно, что за январь-август 2017 г. аналогичный показатель снизился на 0,2%.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., объем прямых китайских инвестиций за рубежом увеличился на $41,1 млрд по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. При этом темпы роста капиталовложений китайских компаний за границе снизились на 67%.

Наиболее перспективным и популярным направлением китайских инвестиций стали страны Шелкового Пути. Так, с 2013 г. по 2016 г. объем трансграничных расчетов между небанковскими учреждениями Китая и указанных стран приблизился к $4,8 трлн.

За восемь месяцев текущего года общий объем зарубежных инвестиций Китая достиг $68,72 млрд. Это на 41,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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