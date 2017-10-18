Китай наращивает продажи тяжелых грузовиков

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18.10.2017 12:00

Пекин, 18 октября /ChinaPRO.ru/ – В сентябре 2017 г. в Китае было продано более 100 000 тяжелых грузовиков. Это на 91% больше, чем в сентябре 2016 г. Таковы последние данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности КНР.

По итогам января-сентября текущего года, объем продаж тяжелых грузовиков в Поднебесной достиг 874 600 единиц. Данный показатель подскочил на 77,66% в годовом сопоставлении.



Как ожидается, за весь 2017 г. объем продажи тяжелых грузовиков в стране составит 1,1 млн единиц. Это на 51% больше, чем годом ранее.



Напомним, что с 2007 г. по 2017 г. выпущено 700 000 китайских грузовиков Jiefang шестого поколения. Самый первый грузовик Jiefang вышел в 1956 г. Объем производства и продаж этих машин за минувшие 60 лет превысил 6 млн единиц.



Интересно, что в мае этого года логистическое подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba Group – компания "Цайняо" – заявило, что намерено выпустить 1 млн смарт-грузовиков, оснащенных передовыми интернет-технологиями.



Интеллектуальная система автомобилей будет анализировать заказы в режиме онлайн, после чего – разрабатывать маршруты для своевременной доставки. Новая технология позволит сократить расходы и снизить потребление энергии.